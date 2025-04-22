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Herkes onu konuşuyor! Fatih Terim'in takımı yenilgiyi unuttu

Herkes onu konuşuyor! Fatih Terim'in takımı yenilgiyi unuttu
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Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde 9 maçtır mağlup olmuyor. Başarılı teknik adamın bu performansı kısa sürede dikkat çekti.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, ligde adeta yenilgiyi unuttu. Ligde son yenilgisini 13 şubat tarihinde 3-2'lik skorla Al-Qadsiah karşısında alan Terim'in öğrencileri bu maçtan sonra çıktığı 9 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

5 GALİBİYET 4 BERABERLİK

Deneyimli teknik adam, çıktığı son 9 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 4 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Fatih Terim'in ekibi, Cristiano Ronaldolu Al Nassr ve geçtiğimiz sezonun namağlup şampiyonu Al Hilal'e karşı aldığı puanlarla dikkat çekti. Terim, son dönemdeki formuyla Suudi Arabistan'da en çok konuşulan teknik adamların başında yer aldı.

Herkes onu konuşuyor! Fatih Terim'in takımı yenilgiyi unuttu

AYIN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Terim, ayrıca Suudi Arabistan Ligi'nde mart ayının teknik direktörü ödülünü almıştı. Takımıyla ligde 16 maça çıkan tecrübeli hoca, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 1.75 puan ortalaması yakaladı.

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Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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