Üye Girişi
Haberler

Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro gibi rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan takımlarından teklif var. Sarı-lacivertlilere gelen tekliflerin 30 milyon euronun üzerinde olduğu belirtiliyor. Yönetim yıldız golcüyü satmak istemese de söz konusu rakamlara transferi gerçekleşirse Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan futbolcu olarak da tarihe geçecek.

Suudi Arabistan ekipleri, Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bedelle kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı iddia edildi.

SUUDİ KULÜPLERİNDEN REKOR TEKLİFLER VAR

Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinden Al Nassr ve Al Ittihad da dahil olmak üzere Suudi kulüplerinden Youssef En-Nesyri için teklif geldiği öne sürüldü.Fenerbahçe'ye gelen tekliflerin sezon başında Sevilla'ya ödenen bonservis bedelinden daha yüksek olduğu ve bu tekliflerin 30 milyon euronun üzerinde olduğu belirtildi.

BONSERVİS BEDELİYLE TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği 27 yaşındaki forvet, bu bonservis bedeliyle Bir Türk kulübü tarafından en çok bonservis bedeli ödenen futbolcu olarak tarihe geçmişti. En-Nesyri'yi 18 milyon euro ile Galatasaray'ın yine sezon başında transfer ettiği Gabriel Sara takip ediyor.

BU RAKAMLARA GİDERSE DE REKOR KIRACAK

Rekor kırarak gelenYoussef En-Nesyri, Suudi Arabistan takımlarından gelen bu 30 milyon euro üzerinde bir rakamlara satılırsa Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan futbolcu olarak da tarihe adını yazdıracak. Bu rekor 30 milyon euro ile Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'e ait.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin şu an için yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı ve kadroda tutmak istediğiYoussef En-Nesyri, bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maça çıktı. Faslı golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen yıldız forvetin takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek

İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Anlaşmadaki Trump detayı dikkat çekici

 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı

Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme! Komutanlara da soruşturma açıldı

 Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi

Yenidoğan Çetesi'nde duruşma sona erdi
Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim

Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısına tehditler savurdu: Öldüreceğim
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAli Demirdaş:

derhal satılsın..hatta alınan rakama bile razı olunmalı...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

Fener'e yaramadı belki onlara yarar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

5 milyon etmez...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

beş para etmez biri

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fas Lesotho CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas Lesotho maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Lihtenştayn San Marino CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lihtenştayn San Marino maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dünya Tuvalet Günü ne zaman? 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü sözleri ve mesajları! Erkekler Günü ne zaman? Uluslararası Erkekler Günü özleri ve mesajları! Lüksemburg Kuzey İrlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lüksemburg Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Uluslar Ligi A ligi nedir, A Ligi'ne çıkınca ne oluyor? Kosova Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kosova Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karadağ'ı yenersek Ulular Ligi A Ligi'ne çıkıyor muyuz? Bulgaristan Belarus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bulgaristan Belarus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kürek balığı görüldü mü, kürek balığı nerede görüldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.