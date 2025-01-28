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Suudi Arabistan'dan yıldız futbolcu için 1 milyar euroluk teklif

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Suudi Arabistan, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Jr. için benzeri görülmemiş bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 300 milyon euroluk bir transfer bedeli ve 5 yıl için toplam 1 milyar euroluk bir maaş paketi planlanıyor. Bu teklif, Neymar'ın 2017'deki transfer rekorunu açık ara geride bırakacak.

Suudi Arabistan, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr. için yaklaşık 300 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

300 MİLYON EURO

Suudi Arabistan, Vinicius Jr.'ı Saudi Pro League'e kazandırmak için Real Madrid'e 300 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu rakam, Neymar'ın 2017'de PSG'ye transferi sırasında ödenen 222 milyon Euro'luk rekor bedeli açık ara geride bırakacak. Ancak Real Madrid cephesi, Brezilyalı yıldızın serbest kalma bedelinin 1 milyar Euro olduğunu hatırlatarak, oyuncunun sözleşmesindeki bu maddeye sadık kalmayı planlıyor.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ PAKET

Arabistan, sadece Real Madrid'i değil, Vinicius Jr.'ı da ikna etmek için benzeri görülmemiş bir maaş paketi hazırlıyor. Brezilyalı oyuncuya, beş yıllık sözleşme karşılığında toplam 1 milyar Euro (yıllık 200 milyon Euro) net maaş önerilecek. Suudi Arabistan'da vergilendirme olmaması, bu teklifi daha da cazip kılıyor.

NEYMAR'I GÖLGEDE BIRAKACAK

Vinicius için düşünülen kulüpler arasında Al Hilal ismi öne çıkıyor. Neymar'ın takımdan ayrılma ihtimalinin ardından bir yıldız boşluğu oluşan Al Hilal, Brezilyalı yıldızın ilk adreslerinden biri olabilir. Ayrıca, daha önce Vinicius için girişimlerde bulunan Al Ahli de transfer yarışına katılabilir.

REAL MADRID NE YAPACAK?

Real Madrid, yıldız oyuncusunu bırakmayı düşünmese de, Vinicius Jr.'ın ayrılma talebi durumunda masaya oturmayı değerlendirebilir. Daha önce Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema için benzer bir yaklaşım sergileyen Madrid ekibi, oyuncunun isteklerini göz önünde bulundurabilir.

Suudi Arabistan'dan yıldız futbolcu için 1 milyar euroluk teklif
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

vini iyi oyuncu ama bu paraya yok denmez. Madrid, eğer Arda2nın kıymetini bilirse birkaç sene sonra yeni dünya yıldızı Arda olacak inşallah. her hafta izliyorum kısıtlşı sürede bile çocuk şov yapıyor. geçen hafta modrice attığı pas gibi.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Toplum uykusundan uyanmasın ağaların neşesi kaçmasın diye 1 milyar değil 50 milyar bile harcarlar nasıl olsa zahmetsiz toprağın altından fışkırıyor bu meret başka türlü bu hanedanlıklar nasıl yaşayacak vereceksin halka lolipopları yalanıp duracaklarki bunlarda 5 katlı yatlarda alem yapsın

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