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Suudi Arabistan'da yıldızları çıldırtan maç! Ronaldo ve Nwakaeme'yi zor sakinleştirdiler

Spor Haberleri

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Fayha ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası sinirlerine hakim olamadı. Rakip futbolcu ve kulübeyle tartışan Portekizli yıldız, oldukça sinirli şekilde tünele gitti. Öte yandan Al Fayha forması giyen eski Trabzonsporlu Nwakaeme'nin de 90+1. dakikada oyundan alınırken gösterdiği tepki dikkat çekti.

Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta maçında Al Nassr ile Al Fayha, golsüz berabere kaldı. Mücadele sonrası Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, oldukça sinirliydi.

RONALDO ÇILDIRDI

Golsüz sona eren maçın ardından Al Nassr'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, adeta çıldırdı. Kötü bir maç çıkaran Portekizli yıldız, son düdükle birlikte rakip futbolcu ve kulübeyle tartıştı.

Suudi Arabistan'da yıldızları çıldırtan maç! Ronaldo ve Nwakaeme çileden çıktı

NWAKAEME'DEN HOCASINA TEPKİ

Öte yandan Al Fayha forması giyen Anthony Nwakaeme, 90+1. dakikada değişiklik tabelasında numarasını görünce çok sinirlendi. Hocasına tepki gösteren futbolcu, tepkili bir şekilde oyundan çıktı.

Suudi Arabistan'da yıldızları çıldırtan maç! Ronaldo ve Nwakaeme çileden çıktı

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