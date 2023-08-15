Suudi Arabistan'da gazeteciler bile milyarder! Dünyaca ünlü futbolcu maç sonu aldığı hediyeye inanamadı

Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad forması giyen Fabinho'ya maç sonrası gazeteci Ibrahim Al-Faryan, dünyaca ünlü bir markaya ait yaklaşık 400 bin lira değerinde kol saati hediye etti. Brezilyalı futbolcu saatin markasını görünce büyük şaşkınlık yaşarken, defalarca teşekkür etti.

Liverpool'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Fabinho, 3-0 kazandıkları Al Raed maçının ardından hayatının şoklarından birini yaşadı. Suudi gazeteci Ibrahim Al-Faryan, Fabinho'ya dünyaca ünlü bir markaya ait kol saatini hediye etti. Saatin markasını gören Brezilyalı futbolcu neye uğradığını şaşırdı ve defalarca kez teşekkür etti.

SAATİ YERE DÜŞÜRDÜ

Saati hediye aldıktan sonra kolundan düşüren Fabinho kısa süreli panik yaşarken, yerden aldıktan sonra kontrol etti ve bir sorun olmadığından emin oldu. Şaşkınlığı yüzüne yansıyan futbolcu, gazeteciye bir kez daha teşekkür ettikten sonra yanından ayrıldı.