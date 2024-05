Survivor All Star'da eleme! Nagihan adaya veda etti

Finaline sayılı günler kalan Survivor All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde Özgür, Hilmicem, Merve ve Nagihan arasında eleme oyunu oynandı. Düellonun kaybeden ismi ise Nagihan oldu.

MERVE VE NAGİHAN SONA KALDI

Düelloda Özgür ile Merve, Nagihan'la da Hilmicem eşleşti. Düelloda hızını gösteren Hilmicem, Nagihan'ı 5-1 yenerek eleme potasından adını sildirdi. Merve ile Özgür arasındaki düellonun kazananı ise 5-2'lik skorla Özgür oldu. Finale kalan Nagihan ve Merve arasında ise kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yarışmanın en iddialı isimleri arasında yer alan ve bir süredir sakatlıklarla mücadele eden Nagihan, istediği performansı sergileyemeyince adaya veda etti.

"TÜKENDİM, HER GÜN AĞLAYARAK UYANIYORDUM"

Vedasıyla herkesi şaşkına çeviren Nagihan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: " Burada olmak gurur verici olay. İyi ki gelmişim. İyi ki burada bulunmuşum. Çok çetin bir sezondu. Çok zorluklar yaşadım gerçekten. Eminim herkes yaşadı. Benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü burada her şey. Mental her şey. Mentalim çok kuvvetlidir ama tükendim. Bugün çıktım diyelim. Üç gün sonra tekrar pota var. Savaşmak istedim. Gideceksem de böyle gitmek istedim. Çok şükür Allah'a bu arenada bu hissiyatı yaşayarak gidiyorum. Sevenlerimden özür diliyorum. Fazlasını yapmaya çalıştım. Buraya kadar. Gerçekten tükendim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için. Kızımdan özür diliyorum. Devam etmemi istedi ama gerçekten öyle böyle bir sakatlık değil. Acı mı ağrı mı konuşmak dahi istemiyorum. Hayatımdaki en büyük sakatlığım ve son düzlükteyiz. Daha fazlasını zaten yapamazdım. Yapmak istesem buradan başka türlü ayrılmak zorunda kalacaktım. Böyle nokta koymak daha hayırlısıymış. Çok güzel bir insan tanıdım. Benim kardeşim, benim gençliğim, benim canım... Sırtımı yaslayıp da asla ve asla en ufacık bir şüphe duymayacağım bir insan var. Benden bu kadar jübilemi gerçekleştirdim. Daha fazlası benim için intihar. Güzel bir hikaye yazdım, ha bir ötesi ha bir öncesi. Bana müsaade..."

Nagihan ile sık sık tartışan Yunus Emre ise eleme oyunun sonunda sevincinden pakurda top oynadı. Nagihan'ın vedası Nefise ve Merve'yi de ağlattı.