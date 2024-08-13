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Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti

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Suriye'nin Paris Olimpiyatları'na gönderdiği Judocu Hasan Al-Bayan, geri dönmeyerek Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Bu durum, hem spor camiasında hem de Suriye'de geniş yankı uyandırdı.

Büyük heyecana sahne olan ve tüm dünyanın ilgiyle izlediği 2024 Paris Olimpiyat oyunları dün gece sona erdi. Olimpiyatlar'a damga vuran olay ise herkesin ağzını açık bıraktı.

ALMANYA'YA İLTİCA ETTİ

Suriye'nin Paris Olimpiyatları'na gönderdiği judocu Hasan Al-Bayan, oyunların ardından ülkesine geri dönmeyerek Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

ÜLKESİNE GERİ DÖNMÜYOR

Al-Bayan'ın, siyasi ve kişisel nedenlerle Suriye'ye dönmeyi reddettiği belirtiliyor. Olay, spor camiasında ve Suriye'de geniş yankı uyandırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (6)

haksız mıyım:

bunlar eskiden sscb, doğu bloku ülkelerde çok yaşanırdı. kominist ülkelerin baskısından kaçardı sporcular. kominizm , sosyalizm, sol ideoloji insanlık onuruna aykırıdır

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Nurettin Karaman:

bir insanda vatan sevgisi, aidiyeti olmadığı müddetçe ne olursa olsun önemli değil. her şeyin en iyilerine sahip ol, sonra kaç iltica et. Almanya'nın yerinde olsam vatanına faydası olmayandan bana da fayda gelmez diyerek reddederdim başvuruyu ancak, batı sömürü düzenini bir bahane bulup devam ettirecek. yoksa alirmiydı sıradan , yeteneksiz ve ozelliksiz birini.

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MUSTAFA ALİ_5635:

NEYSE Kİ BUNDAN YIRTTIK :)) 1 KİŞİ 1 KİŞİDİR.KALAN 10 MİLYON SIKINTI DEĞİL.....:))

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Eriş Ersoy:

Suri suri suri

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Vatan Daş:

Aman türkiyeye gelmesinde bizde çok fazla var

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Salih Kandıralı:

Avruoadaki 5 milyon Türk mülteciyi ne yapacağız?

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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