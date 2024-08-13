Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti

Büyük heyecana sahne olan ve tüm dünyanın ilgiyle izlediği 2024 Paris Olimpiyat oyunları dün gece sona erdi. Olimpiyatlar'a damga vuran olay ise herkesin ağzını açık bıraktı.

ALMANYA'YA İLTİCA ETTİ

Suriye'nin Paris Olimpiyatları'na gönderdiği judocu Hasan Al-Bayan, oyunların ardından ülkesine geri dönmeyerek Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

ÜLKESİNE GERİ DÖNMÜYOR

Al-Bayan'ın, siyasi ve kişisel nedenlerle Suriye'ye dönmeyi reddettiği belirtiliyor. Olay, spor camiasında ve Suriye'de geniş yankı uyandırdı.