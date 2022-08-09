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Süper yıldız Mbappe, Fenerbahçeli taraftarların eski yengesi Bertram'a gönlünü kaptırdı

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Mbappe'nin, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gregory van der Wiel'in 8 yıllık eski kız arkadaşı Rose Bertram'a gönlünü kaptırdığı iddia edildi. Süper yıldızın, Rose için özel jetini yolladığı öne sürüldü.

PSG forması giyen süper yıldız Kylian Mbappe'nin gönlünü eski Fenerbahçeli yıldız Gregory van der Wiel'in eski sevgilisine kaptırdığı öne sürüldü.

Süper yıldız Mbappe, Fenerbahçeli taraftarların eski yengesi Bertram'a gönlünü kaptırdı

ÖZEL JET YOLLADI

Le Parisien'in haberine göre, Mbappe, Bertram'ı yanına getirmek için özel jet yolladı. Kylian Mbappe ile Rose Bertram'ın Instagram hesaplarından aynı yerlerde paylaşım yapmaları birlikte olduklarına delil olarak gösterildi.

Süper yıldız Mbappe, Fenerbahçeli taraftarların eski yengesi Bertram'a gönlünü kaptırdı

BİR ZAMANLAR 'YENGEYDİ'

Fenerbahçeli taraftarların "yenge" dediği Bertram, İstanbul günlerinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Van der Wiel, 2016/2017 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.

Süper yıldız Mbappe, Fenerbahçeli taraftarların eski yengesi Bertram'a gönlünü kaptırdı

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Kylian Mbappe Rose Bertram Fenerbahçe Spor Haberler

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