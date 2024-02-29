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Süper Lig yayın ihalesinde çarşı pazar karıştı! Saran 150 milyon dedi TFF beIN'i bekliyor

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Süper Lig'in yayın ihalesinde Saran Medya ile beIN Sports arasında işler kızıştı. Saran Medya, Türkiye Futbol Federasyonu'na 150 milyon euroya yükseltip özel bir talepte bulunurken, gözler beIN'e çevrildi.

Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun kim olacağı hala belirsizliğini koruyor. 2024-2025 sezonunda mevcut yayıncı olan beIN Sports'la sözleşme sona eriyor. Yayın ihalesi için dört firmanın ihale şartnamesi aldığı bilinirken, o firmalardan biri olan Saran Medya teklifini 150 milyon euroya yükseltti. Ayrıca Yayın İhale Komisyonu ve Saran Medya arasında yapılan görüşmede Saran Grubu, ihale süresinin 3 yıl değil 5 yıl olmasını talep etti.

TFF bu teklifi beklemeye alırken, beIN Sports'tan geri dönüş bekleniyor. TFF daha önce yaptığı açıklamada ihale sürecinin 29 Şubat 2024'te tamamlanmasını beklediğini belirtmişti.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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Yorumlar (2)

Emre Büyükay:

Bein sportsun bizim yayın için kullandığı kamera kalitesi ile Avrupa yayınları için kullandığı kalite bir değil. Önceden futbolcunun burnundaki siyah noktaya kadar zoom yapabiliyordu, ekonomik koşullar lig kalitesi düştükçe şimdi adam topa mı müdahale etti rakibe mi vurdu onu bile ayırt edemiyoruz.

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Bükücü:

BeIN Sports kaliteli yayın yapıyor ama gönlümüz Türk yayıncı şirketinden yana

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