Süper Lig yayın ihalesinde çarşı pazar karıştı! Saran 150 milyon dedi TFF beIN'i bekliyor
Süper Lig'in yayın ihalesinde Saran Medya ile beIN Sports arasında işler kızıştı. Saran Medya, Türkiye Futbol Federasyonu'na 150 milyon euroya yükseltip özel bir talepte bulunurken, gözler beIN'e çevrildi.
Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun kim olacağı hala belirsizliğini koruyor. 2024-2025 sezonunda mevcut yayıncı olan beIN Sports'la sözleşme sona eriyor. Yayın ihalesi için dört firmanın ihale şartnamesi aldığı bilinirken, o firmalardan biri olan Saran Medya teklifini 150 milyon euroya yükseltti. Ayrıca Yayın İhale Komisyonu ve Saran Medya arasında yapılan görüşmede Saran Grubu, ihale süresinin 3 yıl değil 5 yıl olmasını talep etti.
TFF bu teklifi beklemeye alırken, beIN Sports'tan geri dönüş bekleniyor. TFF daha önce yaptığı açıklamada ihale sürecinin 29 Şubat 2024'te tamamlanmasını beklediğini belirtmişti.