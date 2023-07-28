Süper Lig tarihinin lideri Fenerbahçe

Süper Lig tarihinde en çok puan alan takım Fenerbahçe: 4 bin 255 puanTarihte en çok maç yapan takımlar 2 bin 158'er maçla Fenerbahçe ve Galatasaray3 bin 845 gol ile en çok atan ve 1231 galibiyet ile en çok kazanan da FenerbahçeFenerbahçe ve Galatasaray'ın yedikleri gol sayıları 1906 ile...

Süper Lig tarihinde en çok puan alan takım Fenerbahçe : 4 bin 255 puan

Tarihte en çok maç yapan takımlar 2 bin 158'er maçla Fenerbahçe ve Galatasaray 3 bin 845 gol ile en çok atan ve 1231 galibiyet ile en çok kazanan da Fenerbahçe

Süper Ligi'n yeni takımı Pendikspor 1950 yılında kuruldu. Tarihinde hiç Süper Lig'de yer almadı. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 1'inci Lig Play-Off maçlarında Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkmayı başardı.