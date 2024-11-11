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Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya

Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
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Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, yeşil beyazlı kulübün vergi borcundan dolayı puan silme cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Şan "29 Kasım'a kadar bu olayı çözmemiz gerekir. Aksi takdirde başlangıçta puan silme ve devamında daha da ağırlaştırılmış cezalar var" dedi.

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kulübün ekonomik sıkıntıları olduğunu söyledi. Süper Lig ekibi, vergi borçları nedeniyle puan silme cezasıyla karşı karşıya.

29 KASIM'A KADAR ÖDENMEZSE 3 PUAN SİLİNECEK

Ahmet Şan, yeşil beyazlıların 13 yıldır Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatarak, "Vergi borcunu kapatıp önce 3 puan cezasından kurtulalım. Artık günler ve saatler sayılı, 29 Kasım'a kadar bu olayı çözmemiz gerekir. Aksi takdirde başlangıçta puan silme ve devamında daha da ağırlaştırılmış cezalar var. Herkesin taşın altına elini koyması lazım" diye konuştu.

Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıyaKonyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan

Başkan Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının mali sorunların çözümünde yoğun çaba gösterdiğine dikkati çeken Şan, Konyaspor'un şehrin reklam yüzü olduğunu ve takımın sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıyaKonyaspor Başkanı Ömer Korkmaz

BORÇ 1 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Mali sıkıntıların sportif başarıya da etki edeceğini anlatan Şan, şunları kaydetti:

"Çünkü futbolcu bu, hepsi profesyonel. Eğer 24 aylık taksitlendirme yapılandırılabilirse yönetimimiz ödeme gücüne sahip olabilir. Yani 170 milyon lira hemen birden toplanamazsa kalan 24 taksitle ödenebilir. Yoksa sıkıntı büyük. Bu 2022'nin başında gelen vergi borcu. Şu an borç toplamda 1 milyar 100 milyon lira civarında. Mahkemelerde görülen davalarla bu daha da artabilir. Önümüze bakıp bu sıkıntıyı çözmemiz lazım. Çok aşılamayacak bir durum değil. Konya olarak bir ve beraber olursak bunu aşacağımızdan eminim."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyüksel akkoyun:

fetö versin. pensilvanyaspor da omuz verebilir. nasıl olsa bünyenizde dolu fetöcü var.

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıNami DAĞTAŞ:

inşallah ekonomik sıkıntıyı çözersiniz yoksa eskişehirspor,Bursaspor gibi beklenen son olur

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Şunu yapmak zor mu paran yoksa borca girip topçu alma her lig bizim için değerlidir kimse senden şampiyon kulüpler kupası beklemiyor şehrin mutevazi bir değeri ol yeter alt liglerde oyna yavaş yavaş ilerle

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMukan Kağan:

Sponsorunuz olan siyonist unilever ödesin borçlarınızı..

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