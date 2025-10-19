Haberler

Süper Lig'in yeni yıldızı, çocuklarla kaldırımda futbol oynadı

Güncelleme:
Süper Lig ekibi Samsunspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcu Antoine Makoumbou, Samsun'da çocuklarla bir araya gelerek kaldırım kenarında futbol oynadı. Bu anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Samsunspor'da takıma bu sezon katılan yıldız futbolcu Antoine Makoumbou, Samsun'da çocuklarla bir araya gelerek kaldırım kenarında futbol oynadı.

TOP OYNADI, FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Samsunsporlu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, geçen Cuma akşamı Atakum ilçesinde bulunan Körfez Sahili'nde çocuklarla bir araya gelerek kaldırım kenarında futbol oynadı. Bir süre top oynayıp sohbet eden Antoine Makoumbou, çocukların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Süper Lig'in yeni yıldızı, çocuklarla kaldırımda futbol oynadı

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Renkli görüntülere sahne olan ortamda Makoumbou, çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli anlar yaşadı.

