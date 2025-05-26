Süper Lig'in son hafta programı açıklandı

Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 38. ve son haftasının programını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 38. ve son haftasının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

30 Mayıs Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Onvo Antalyaspor- Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

31 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor (GAİN Park)

1 Haziran Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sipay Bodrum FK- Beşiktaş (Grey Beton Bodrum)

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı'da kaldırdı

Yenikapı'da olağanüstü anlar! Galatasaray kupasını böyle kaldırdı
Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun

Çok konuşulacak sözler! Bazı taraftarlarına öyle bir gönderme yaptı ki
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar

Yaşlı adamın gizemli ölümü! Kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Malta Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk

Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
İlk şampiyonluğa damga vurmuştu! Nusret bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde

Kupa töreninde tanıdık isim! Bu kez Ali Koç'la poz verdi
Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı! 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.