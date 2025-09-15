Süper Lig'in henüz 5. haftasında yönetimi istifaya çağırdılar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ya 2-0 kaybeden ligin yeni ekibi Kocaelispor'da ortalık karıştı.

YÖNETİM İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Ligde 5 haftada 1 puan toplanması sonucu Kocaelispor taraftarı harekete geçerek Yeşil-siyahlı yönetimi istifaya davet etti.Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler, bir açıklama yaparak "Çok maçı değerlendirmeyeceğiz. Biz daha hırslıydık. Tribünde kendimizi daha hırslı gördük. Takımın arkasında hocanın arkasında olduğumuzu söylüyoruz. 5 maçta 1 puan bize çok komik gelmeye başladı. Fikstürün azizliği dedik, yeni kurulan bir takım dedik. Herkes kuruluyor. Sadece biz yeni kurulmadık ki. Bir daha bizi stadyumlardan başımız öne eğik göndermesinler. Gönderirler ise biz gereğini yaparız." dedi.

"15-16 SAAT YOL GİDECEĞİZ"

Enver Güler, camiada kimsenin sorumluluk almadığını söyleyerek, "Ne demek 5 maçta 1 puan. Biz ne oynadığımızı anlayamıyoruz. Biz de yıllardır maç izliyoruz. Teknik ekibe oynadığı oyuna karışmayalım ama bu çocukların başı buradan önde ayrılacak. Nasıl olacak bu? 15 16 saat yol gideceğiz. Geçen maçta sorumluluk alınması gerektiğini söyledik. Kimse sorumluluk almıyor üzerine. Bu taraftar üzgün bu taraftar perişan. Bir tane arabamız yolda yandı. Allah muhafaza kimseye bir şey olmadı. Sahada mücadele görmüyoruz. Sabrımızı taşırmasınlar. Biz gereğini yaparız. Sorumluluk alınacaksa biz alırız o sorumluluğu. Kocaelispor'un nereden geldiğini herkes biliyor. Böyle bir başarı 16 sene sonra gelmiş kalıcı olması lazım. Kalıcı olacağız diyorduk burada 5 maç 1 puan. Taraftara açıklayacak bir şey yok. Kimse de açıklama yapmıyor. Taraftarın kimse neler çektiğini neler yaşadığını bilmiyor.' ifadelerini kullandı.

"KONUŞALACAK ÇOK ŞEY YOK"

Gereğinin yapılmasını dile getiren Enver Güler, "Uçakla gidecek arkadaşlar var saat 4'lere kadar sokaklarda bekleyecekler. Çokta konuşacak bir şey yok. Sinirliyiz, gerginiz, üzgünüz. 5 maçta 1 puan. Artık gereğini yapsınlar. Biz söylüyoruz. Gereğini yapın kardeşim. Fazla da kızdırmayın bizi. Biz ilkeli bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Kocaeli şehrinin karakterini tribünde ortaya koyuyoruz. Ama saha da bir şeyler istiyoruz. Bizi heyecanlandıracaklar. Gereğini yapsınlar.' yorumunda bulundu.