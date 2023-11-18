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Süper Lig'in eski yıldızı Bartra'nın sevgilisi "Hiç giyinmeseydin" dedirtti! Elbisesi törenin önüne geçti

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen Marc Bartra ile sevgilisi Jessica Goicoechea, Grammy Latinos ödül törenine katıldı. Elbisesinin dekoltesiyle törene damga vuran Goicoechea için "Hiç giyinmeseydin" yorumları yapıldı.