Süper Lig'in eski yıldızı Bartra'nın sevgilisi "Hiç giyinmeseydin" dedirtti! Elbisesi törenin önüne geçti
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Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen Marc Bartra ile sevgilisi Jessica Goicoechea, Grammy Latinos ödül törenine katıldı. Elbisesinin dekoltesiyle törene damga vuran Goicoechea için "Hiç giyinmeseydin" yorumları yapıldı.
Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor forması giyen Marc Bartra'nın sevgilisi Jessica Goicoechea, Grammy Latinos ödül töreninde giydiği elbiseyle sansasyon yarattı.
TÖRENİN ÖNÜNE GEÇEN ELBİSE
Dekolteli elbisesiyle törene damga vuran Jessica Goicoechea için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Modellik yapan Goicoechea'nın dikkat çeken elbise tercihinin törenin önüne geçtiği belirtildi.
TRABZONSPOR'DA 40 MAÇA ÇIKTI
Barcelona'nın eski yıldızı Bartra, Trabzonspor formasıyla 40 maça çıkmıştı. İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol-1 asistlik katkı verdi.
İşte törene damga vuran o elbise: