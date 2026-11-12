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Süper Lig'in 4 büyüğünden 42 futbolcu 24 ülkeden milli davet aldı

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Süper Lig'in 4 büyüğünden 42 futbolcu 24 ülkeden milli davet aldı
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Kasım ayındaki milli maçlar için Süper Lig'in 4 büyük kulübünden 42 futbolcu, 24 ülkenin A Milli takımlarından davet aldı. Türkiye A Milli Takımı'na en çok oyuncu gönderen takım 6 futbolcuyla Galatasaray olurken, Aral Şimşir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 42 futbolcu kasım ayında gerçekleşen milli arada ülkelerinin A Milli takımlarının aday kadrolarına davet aldı. Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao sakatlığı dolayısıyla milli takımına gidemezken, Beşiktaşlı Dusan Vlahovic özel izin alarak milli arada bireysel çalışmalarına devam edecek. Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku ise Belçika'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'ye karşı oynayacağı maç öncesinde sakatlığı dolayısıyla karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'un genç yıldızı Aral Şimşir de sakatlığı dolayısıyla Türkiye A Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 4 büyüklerinden toplam 42 oyuncu milli arada ülkelerinin A Milli takımlarından davet aldı. Avrupa'da forma şansı bulacak birçok oyuncu, ülkelerini Türkiye'nin de mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde temsil edecek; bunun yanı sıra 4 büyüklerden milli takımlarına giden futbolculardan bazıları CONCACAF Uluslar Ligi'nde, Afrika'ya gidecek birçok futbolcu ise (AFCON) Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde milli gurur yaşıyor olacak. Aralarında Torreira, Batrakov ve Oh'un da bulunduğu yıldız futbolcuların bir kısmı ise ülkelerinin farklı rakiplerine karşı oynayacağı hazırlık maçlarında ter dökecek. Toplam 42 oyuncu arasında, milli takımlardan en fazla oyuncu daveti alan takım Beşiktaş oldu.

MİLLİ TAKIMLARININ EN TECRÜBELİLERİ: LUKAKU, SALAH VE MURILLO

Gelecek milli maçlarla birlikte, ülkesinin milli formasını en fazla taşıyan isim 135 maçta 94 gole ulaşan Fenerbahçeli santrfor Romelu Lukaku olurken; Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah ise Mısır A Milli Futbol Takımı'nın formasıyla çıktığı 120 maç ve 66 gol ile onu takip etti. Panama formasıyla son Dünya Kupası'na katılma şansı da yakalayan Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Amir Murillo ise ülkesi adına 100 maça çıkarak 42 futbolcu arasında 3'üncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NA EN ÇOK OYUNCU GÖNDEREN TAKIM GALATASARAY OLDU

Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan davet alan oyuncular arasında 6 futbolcu ile Galatasaray'dan; Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün, 4 futbolcu ile Beşiktaş'tan, Emirhan Topçu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İlhan Fakılı, 2 futbolcu ile Fenerbahçe'den, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın, 2 futbolcu ile Trabzonspor'dan, Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir yer aldı. Aral Şimşir daha sonra sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI 24 ÜLKEDEN DAVETLİ

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen toplam 42 futbolcu, kasım ayındaki milli maçlar için 24 farklı ülkenin milli takımından davet aldı. Bu ülkeler arasında Türkiye, Almanya, Belçika, Portekiz, Slovakya, Kosova, Macaristan, Rusya, Kolombiya, Uruguay, Gabon, Gine-Bissau, Gana, Mali, Fildişi Sahili, Panama, Nijerya, Benin, Güney Kore, Sırbistan, Yeşil Burun Adaları, Karadağ, Arnavutluk ve Mısır yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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