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Süper Lig'i unutturdular! 1. Lig'deki 3 karşılaşmada tam 16 gol atıldı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında bugün oynanan 3 maçta 16 gol atıldı. Lider Samsunspor deplasmanda Boluspor'u 5-1, Altınordu evinde Denizlispor'u 5-2, Pendikspor da Keçiörengücü'nü taraftarı önünde 2-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında salı günü oynanan 3 maç futbolseverleri mest etti. 3 karşılaşmada 16 kez gol sesi duyuldu.

Süper Lig'i unutturdular! 1. Lig'deki 3 karşılaşmada tam 16 gol atıldı

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasının açılış maçında deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi. Lider Samsunspor, maçtan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran Karadeniz ekibi, Süper Lig'e yükselme umudunu iyice güçlendirdi.

Süper Lig'i unutturdular! 1. Lig'deki 3 karşılaşmada tam 16 gol atıldı

Altınordu, Denizlispor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Puanını 23'e yükselten düşme hattındaki İzmir ekibi, derin nefes aldı. 17 puanda kalan Denizlispor ise ateşin içinde kaldı.

Süper Lig'i unutturdular! 1. Lig'deki 3 karşılaşmada tam 16 gol atıldı

Pendikspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı. Pendikspor bu galibiyetle 50 puanla 3. sıraya yerleşti. 47 puanlı Keçiörengücü ise 6. sırada kaldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Denizlispor Pendikspor Samsunspor Altınordu Boluspor Spor Haberler

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