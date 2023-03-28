Süper Lig'i unutturdular! 1. Lig'deki 3 karşılaşmada tam 16 gol atıldı

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında bugün oynanan 3 maçta 16 gol atıldı. Lider Samsunspor deplasmanda Boluspor'u 5-1, Altınordu evinde Denizlispor'u 5-2, Pendikspor da Keçiörengücü'nü taraftarı önünde 2-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında salı günü oynanan 3 maç futbolseverleri mest etti. 3 karşılaşmada 16 kez gol sesi duyuldu.

19 MAÇLIK SERİ

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasının açılış maçında deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi. Lider Samsunspor, maçtan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran Karadeniz ekibi, Süper Lig'e yükselme umudunu iyice güçlendirdi.

ALTINORDU'DAN GOL ŞOV

Altınordu, Denizlispor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Puanını 23'e yükselten düşme hattındaki İzmir ekibi, derin nefes aldı. 17 puanda kalan Denizlispor ise ateşin içinde kaldı.

PENDİKSPOR'DAN ÖNEMLİ ADIM

Pendikspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı. Pendikspor bu galibiyetle 50 puanla 3. sıraya yerleşti. 47 puanlı Keçiörengücü ise 6. sırada kaldı.