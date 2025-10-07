Haberler

Süper Lig'de 8 maça çıkan hocayla yollar ayrıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Süper Lig'de 8 maça çıkan hocayla yollar ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi. Sezon başında göreve getirilen Markus Gisdol, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi. Bu sezon henüz galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, alınan kötü sonuçların ardından teknik ekiple yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig ekibinde ayrılık! 8 maçta galibiyet yüzü görememişti

8 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI

Sezon başında göreve getirilen Markus Gisdol, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta sadece 5 puan toplayabildi. Kayserispor, bu performansla ligde 17. sırada yer alıyordu. Yönetim, son haftalarda üst üste alınan puan kayıplarının ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Trafikte yeni dönem! Bunları yapanların ehliyetine el konulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
'Cehennem Necati' İzmir'de gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Cehennem Necati yakalandı! Dosyası epey kabarık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.