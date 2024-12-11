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Süper Lig ekibi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya

Süper Lig ekibi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya
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Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, 13 Aralık'a kadar yaklaşık 10 milyon TL'lik vergi borcunu ödemezse veya yapılandırmazsa 3 puanı silinecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatları gereği, SGK ve vergi borçlarını ödemediği takdirde 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalacak.

SON GÜN 13 ARALIK

TFF'nin belirttiği kurallar doğrultusunda, kulübün 13 Aralık tarihine kadar yaklaşık 10 milyon TL tutarındaki borcunu ödemesi veya yapılandırma sürecini tamamlaması gerekiyor.

YÖNETİM ZAMANLA YARIŞIYOR

Kayserispor'un bu borçları belirtilen süre içinde yapılandırması halinde puan silme cezası uygulanmayacak. Ancak ödemelerin yapılmaması durumunda Kayserispor'un 3 puanı silinecek. Kayserispor yönetimi puan silme cezasından kurtulmak için adeta zamanla yarışıyor.

KAYSERİSPOR'UN LİG'DEKİ DURUMU

Kayserispor, 15 haftası geride kalan Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.15 puanı bulunan kırmızı-beyazlı takım, düşme hattının hemen üzerinde, 15. sırada yer alıyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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