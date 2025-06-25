Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden

Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
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Göztepe, 2025-2026 sezonunun hazırlıklarına pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak. Sarı-kırmızılılar Allan Godoi, Janderson ve İbrahim Sabra transferlerini ilk idmana yetiştirmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden olan Göztepe, 2025-2026 sezonunun ilk çalışmasını 29 Haziran Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

7 İSİM GİTTİ, 1 TRANSFER YAPILDI

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında Lasse Nielsen, Koray Günter, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Nazım Sangare, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan ile yollarını ayıran Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Adana Demirspor'dan da Arda Okan Kurtulan'ı transfer etti.

3 YENİ İSİM YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

İzmir ekibi, takviyeler için çalışmalarını devam ettirirken Brezilya'dan anlaşma sağladığı stoper Allan Godoi ve golcü Janderson'un yanı sıra Ürdünlü genç forvet İbrahim Sabra ile sona geldiği öğrenildi. Göztepeli yöneticilerin bu üç oyuncuyu da sezonun ilk idmanına yetiştirmeyi hedeflediği kaydedildi. Ayrıca İzmir ekibi, 6 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak kampa kadar da transferleri büyük ölçüde tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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