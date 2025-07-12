Süper Lig'e bir maskeli golcü daha

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen RAMS Başakşehir, kadrosunu yeni bir golcü isimle güçlendirdi.

ALMANYA'DAN SÜPER LİG'E TRANSFER

RAMS Başakşehir, Alman ekibi Hamburg'un golcü oyuncusu Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg SV'de forma giyen Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Alman futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. Yıldız oyuncu, maç içerisinde maske takması ile özdeşleşmişti.

BU SEZON 6'NCI TRANSFER

Davie Selke, bu sezon RAMS Başakşehir'in altıncı transferi oldu. İstanbul ekibi, yeni sezon öncesinde Onur Bulut, Nuno Da Costa, Luca Ekrem Stancic, Berkay Aslan ve Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmıştı.