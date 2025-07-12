Süper Lig'e bir maskeli golcü daha

Süper Lig'e bir maskeli golcü daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, Hamburg SV formasıyla bu sezon 31 maçta, 22 gole imza atan 1,95 boyundaki forvet oyuncusu Davie Selke ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Davie Selke, maç içerisinde maske takmasıyla biliniyor.

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen RAMS Başakşehir, kadrosunu yeni bir golcü isimle güçlendirdi.

ALMANYA'DAN SÜPER LİG'E TRANSFER

RAMS Başakşehir, Alman ekibi Hamburg'un golcü oyuncusu Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg SV'de forma giyen Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Alman futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. Yıldız oyuncu, maç içerisinde maske takması ile özdeşleşmişti.

Süper Lig'e bir maskeli golcü daha

BU SEZON 6'NCI TRANSFER

Davie Selke, bu sezon RAMS Başakşehir'in altıncı transferi oldu. İstanbul ekibi, yeni sezon öncesinde Onur Bulut, Nuno Da Costa, Luca Ekrem Stancic, Berkay Aslan ve Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi

"47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi"
Erdoğan'dan sürece ilişkin net mesaj: AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik

Erdoğan sürecin rotasını çizdi: Bu yolu 3 parti beraber yürüyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona çağrı: Her haneye asın
MEB'den 'LGS'de usulsüzlük' iddialarına yanıt

LGS'de 719 kişi full çekti, MEB açıklama yapmak zorunda kaldı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı

Ünlü sunucu sandalyeye oturdu, gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

PKK'nın silah bırakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.