Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

2023/2024 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen ve şu sıralar İspanya La Liga ekibi Villarreal'de oynayan Nicolas Pepe, özel hayatıyla gündeme geldi.

YETİŞKİN FİLM YILDIZIYLA EVLENİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Nicolas Pepe, 1.5 yıldır beraber olduğu yetişkinlere yönelik filmlerde oynayan ve bu tarz içerikler paylaşan Teanna Trump ile hayatını birleştirme kararı aldı. Pepe'nin Teanna Trump'a evlenme teklifi ettiği belirtildi.

AİLESİNİ TERK ETTİ İDDİALARI

Öte yandan 30 yaşındaki oyuncunun, Teanna Trump ile evlenebilmek için iki çocuğuyla görüşmeyi kestiği, eski eşinin de telefonlarını açmadığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan iddialar sonrası henüz bir açıklama yapmayan Pepe'nin kısa süre içerisinde sessizliğini bozması bekleniyor.