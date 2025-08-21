Süper Lig devine büyük şok! Yeni transfer haftalarca forma giyemeyebilir

Güncelleme:
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, yeni transferi Christ Inao Oulai ile ilgili bir sorunla karşılaştı. Oulai, eski takımı Bastia'dan kalan 4 maçlık cezası nedeniyle gündeme geldi. Cezanın Türkiye'de de geçerli olması durumunda Oulai, Trabzonspor'un önümüzdeki dört maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig devi Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulai, eski takımı Bastia'dan kalan cezası nedeniyle gündeme geldi.

4 MAÇ CEZA ALMIŞ

Genç futbolcunun, Bastia formasıyla çıktığı son maçta sahaya girerek rakibine müdahale ettiği ve bu nedenle kırmızı kart görüp 4 maç ceza aldığı ortaya çıktı. Bordo-mavili yönetim, Oulai'nin eski kulübü Bastia ile temasa geçti. Fransız ekibinin söz konusu cezaya ilişkin olarak Fransa Futbol Federasyonu'na itiraz edeceği öğrenildi.

HAFTALARCA OYNAYAMAYABİLİR

Süreç sonunda çıkacak kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilmesi halinde, cezanın Türkiye'de de geçerli olacağı ifade ediliyor. Söz konusu cezanın geçerli olması durumunda Christ Inao Oulai, Trabzonspor'un Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.

Lig maçı olduğundan bulunduğu ligin federasyonunu bağlar.FBB nin ekmegine kimse yağ sürmesin

