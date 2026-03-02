Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Fenerbahçe, son haftalarda yaşanan hakem kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, TFF ve MHK'ya çağrıda bulundu.

"BU DÜZENİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Açıklamada, sezon başından bu yana tartışmaların dışında kalmayı ve sahaya odaklanmayı tercih ettiklerini vurgulayan Fenerbahçe, yaşanan hakem hatalarının artık istisna olmaktan çıktığını belirtti.

Kulüp, "Art arda yapılan hatalı hakem kararlarıyla Fenerbahçe'nin emeğini gölgelemeye çalışanlar bilmelidir ki; ses çıkaranın menfaat sağladığı, sessiz ve efendi duranın ise mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısında duracağız" ifadelerine yer verdi.

TFF VE MHK'YA AÇIK ÇAĞRI

Sarı-lacivertliler, süreci bugüne kadar federasyonla temas halinde ve yapıcı diyalog çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti. Ancak mevcut tablonun kabul edilemez olduğunu belirten kulüp, TFF ve özellikle MHK'dan adil ve şeffaf adımlar atılmasını talep etti.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Sezon başından bu yana tüm tartışmaların dışında kalmayı, yalnızca sahaya ve oyuna odaklanmayı tercih ettik. Provokasyonlara kapılmadan, polemik üretmeden, futbolun konuşulmasını istedik. Bu duruşumuz; yalnızca kulübümüz adına değil, Türk futbolunu düşünerek, Türk futbolunun geleceği için daha adil, daha temiz ve daha saygın bir iklim oluşturma sorumluluğunun gereğiydi. Süreci bugüne kadar Federasyonumuzla temas halinde, gerekli girişimleri yaparak ve yapıcı bir diyalog zemini içerisinde yürüttük. Ancak bu sağduyulu ve sahada kalma irademiz, hakkımızın gasp edilmesine rıza göstereceğimiz anlamına gelmez.

Son haftalarda yaşanan ve artık istisna olmaktan çıkan hakem hataları, futbolun adalet duygusuna açıkça zarar vermektedir. Sahada emeğin karşılığının verilmediği her karar, yalnızca bir maçın değil, bir camianın hakkına dokunmaktadır.

Art arda yapılan hatalı hakem kararlarıyla Fenerbahçe'nin emeğini gölgelemeye çalışanlar bilmelidir ki; ses çıkaranın menfaat sağladığı, sessiz ve efendi duranın ise mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısında duracağız.

Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK'dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz."