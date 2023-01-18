Sorununu kökünden çözecek! Dünyaca ünlü yıldızın Süper Lig devine imzası an meselesi

Ara transfer dönemine eski yıldızı Aboubakar'ı kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, savunma hattına da takviye yapmak istiyor. Golcü problemini çözen siyah-beyazlılar, şimdi de bonservisini elinde bulunduran stoper Eliaquim Mangala'yı radarına aldı. Beşiktaş yönetimi 31 yaşındaki deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Eski yıldızı Aboubakar'ı kadrosuna katarak transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, savunmasını da güçlendirmek istiyor. Golcü problemini çözen siyah-beyazlıların gündeminde şimdi de bonservisi elinde olan Eliaquim Mangala yer alıyor. Ara transfer döneminde minimum harcama yapmak isteyen Beşiktaş heyeti 31 yaşındaki başarılı savunmacıyı kadroya katmak için kolları sıvamış durumda.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Akşam'ın haberine göre, şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak yıldız isim Aboubakar'ı kadrosuna katan siyah-beyazlı yönetim şimdi de gözünü bonservisini elinde bulunduran Eliaquim Mangala'ya çevirdi. Saint-Etienne forması giydiği dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelen tecrübeli isim ile görüşülmüştü ancak Siyah-beyazlı ekip istediğine ulaşamamıştı. Sözleşmesini fesheden tecrübeli isim, Siyah-Beyazlı kulübün öncelikleri arasına girdi.

45 MİLYON EURO ÖDENDİ

Ceyhun Kazancı, 2014 yılında transferine 45 milyon euro ödenen yıldız stoperi Beşiktaş'a bedavaya getirmeyi planlıyor. Ceyhun Kazancı, transferi bitirmesi durumunda görev süresinin en sansasyonel transferini yapmış olacak.

ELIAQUIM MANGALA KİMDİR?

31 yaşındaki Mangala, Fransa'nın Colombes şehrinde 13 Şubat 1991'de dünyaya geldi. Fransız yıldız, 1.87 boyunda. Yıldız isim, sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Mangala'nın şu anda transfermarkt değeri 1.2 milyon euro. Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız, daha önce Manchester City, Valencia, Everton gibi takımlarda oynamıştı. Mangala, kariyeri boyunda toplam 350 müsabakada rol almıştı. Bu maçlarda 20 gol 13 asist üretti.