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Süper Lig devi işi bitirdi! Altay Bayındır geri dönüyor

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Muslera'nın yerine kaleci arayan Galatasaray'ın, Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ı gündemine aldığı ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü. İngiliz ekibinde az forma şansı bulan Bayındır'ın mutsuz olduğu iddia edilmişti. Bayındır'ın önümüzdeki sezon kesin olarak sarı-kırmızılıların formasını giyeceği öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig'in dev ekibi Altay Bayındır transferini bitirdi. Milli kaleci için bu kez de gündeme bomba gibi düşecek bir iddia atıldı.

GALATASARAY İŞİ BİTİRDİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fernando Muslera, yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi buldu. Süper Lig devinin, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır transferini bitirdiği kaydedildi. Haberde, Altay'ın önümüzdeki sezon kesin olarak sarı-kırmızılıların formasını giyeceği belirtildi.

SADECE 7 MAÇA ÇIKTI

Altay Bayındır, 2. sezonunu geçirdiği Manchester United'da şu ana kadar sadece 7 kez şans buldu. Milli kaleci, bu maçların 6'sını bu sezon oynarken toplamda 10 gol yedi ve 2 mücadelede de kalesini gole kapadı.

Süper Lig devi işi bitirdi! Altay Bayındır geri dönüyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCrm:

para vermez bu gs. bi katakulli yapar, oyuncunun kafasınmı karıştırıp ortada bırakır, TS li Eren Elmalı gibi, elin yabancısına oynamadan milyonları saçar, kendi topçusuna pulk kadar değer vermez, demem o ki; ahlaksız kulüptür gs....

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme76
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Haber YorumlarıDağıstan:

Dışarıdaki temsilcilerimizi rahat bıraksanız ...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme10
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