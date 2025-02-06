Süper Lig devi işi bitirdi! Altay Bayındır geri dönüyor

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig'in dev ekibi Altay Bayındır transferini bitirdi. Milli kaleci için bu kez de gündeme bomba gibi düşecek bir iddia atıldı.

GALATASARAY İŞİ BİTİRDİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fernando Muslera, yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi buldu. Süper Lig devinin, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır transferini bitirdiği kaydedildi. Haberde, Altay'ın önümüzdeki sezon kesin olarak sarı-kırmızılıların formasını giyeceği belirtildi.

SADECE 7 MAÇA ÇIKTI

Altay Bayındır, 2. sezonunu geçirdiği Manchester United'da şu ana kadar sadece 7 kez şans buldu. Milli kaleci, bu maçların 6'sını bu sezon oynarken toplamda 10 gol yedi ve 2 mücadelede de kalesini gole kapadı.