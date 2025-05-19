Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı
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Süper Lig'de Samsunspor'a 1-0 kaybederek küme düşmesi kesinleşen Sivasspor'da futbolcu Rey Manaj, teknik direktör Rıza Çalımbay'ı suçladı. Çalımbay'ın Bodrum FK maçı sonrası yaptığı basın açıklamasıyla ilgili bir açıklama yapan Manaj, "Bazen hocanın kişisel egosu takımın iyiliği için bir kenara bırakılmalı ama maalesef o her zaman egosunu takımın önüne tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor" dedi.

Sivasspor'da Rey Manaj, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın açıklamalarından dolayı bir açıklama yaptı.

RIZA ÇALIMBAY'I SUÇLADI

Çalımbay'a sitem eden Manaj, "Bodrum FK maçından sonra hocanın yaptığı basın açıklaması beni gerçekten çok şaşırttığını söylemek isterim, çünkü hiçbir hocanın sorumluluk almayıp, suçu oyuncusunda aramaya çalışması daha önce başıma hiç gelmemişti. İki aydır kasık problemim olmasına rağmen tüm maçlarda her şeyimle savaş verdim ve elimden geleni vermekten kaçınmadım. Bu süreçte takımımı yalnız bırakmamak için iltihap giderici ilaçlar kullanarak mücadelemi sürdürdüm. Bazen hocanın kişisel egosu takımın iyiliği için bir kenara bırakılmalı ama maalesef o her zaman egosunu takımın önüne tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor" dedi.

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

ÇALIMBAY NE DEMİŞTİ?

Çalımbay, Bodrum FK maçının ardından golcü oyuncu Rey Manaj'ın kötü gününde olduğunu ve karşılaşmada etkili olamadığını sözlerine ekledi.

Yetersiz bir kadro ile mücadele ettiklerini söyleyen Çalımbay, "Öyle yeterli bir kadromuz yok. Kim varsa oynatmaya çalışıyoruz. Maç kazanalım diye riske girdik, hücum oyuncusu kim varsa hepsini aldık ve oynattık. Rey Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor, Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat TAŞKINER:

Rıza zaten dalyarakun tekidir

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