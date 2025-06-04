Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
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Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
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Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye veda ediyor. Sezon boyunca süre bulmakta zorlanan milli futbolcu, düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak istiyor. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Antalyaspor Cenk Tosun için harekete geçti. 33 yaşındaki deneyimli golcü, yeni sezonda ilk 11 oyuncusu olacağı bir Süper Lig ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Cenk Tosun, sarı lacivertlilerde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sezon boyunca süre bulmakta güçlük çeken Cenk Tosun, takıma veda etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'den ayrılarak düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe gitmek isteyen Cenk Tosun için sürpriz bir gelişme yaşandı.

AYRILIK GERÇEKLEŞECEK

Uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'tan ayrılan ve sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, yeni macerasında hocası Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı. Sezon boyunca Süper Lig'de sadece 131 dakika sahada kalabilen Cenk, yeni sezonda takıma veda etme kararı aldı. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isterken, Süper Lig ekipleri ise harekete geçti.

TALİPLERİ GİDEREK ARTIYOR

Süper Lig'den birçok ekip, Cenk Tosun'u gündemine aldı. Ligin yeni ekipleri Kocaelispor ve Fatih Karagümrük ile birlikte, Eyüpspor ve Antalyaspor da milli futbolcu için devrede. Özellikle kadrosunu güçlendirerek Süper Lig'de kalıcı hale gelmek isteyen Fatih Karagümrük'ün Cenk Tosun transferiyle ses getirecek bir hamle yapmak istediği belirtildi.

33 yaşındaki deneyimli golcü de yeni sezonda ilk 11 oyuncusu olacağı bir Süper Lig ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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