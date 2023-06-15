Süper Lig'de yerli futbolcuların oynama oranı yüzde 29,1'de kaldı

Spor Toto Süper Lig'de takımların yabancı oyuncu tercihi 2022-23 sezonunda da devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de takımların yabancı oyuncu tercihi 2022-23 sezonunda da devam etti.

Ligdeki 19 takımda, Türkiye'de yetişmiş yerli futbolcular 179 bin 920 dakika (yüzde 29,1) forma şansı bulurken, yabancı futbolcular 375 bin 512 dakika (yüzde 60,9) sahada kaldı.

Gurbetçi olarak nitelenen yurt dışında yetişmiş Türk asıllı futbolcular ise bu sezon 61 bin 994 dakika (yüzde 10) mücadele etti.

Süper Lig'de bir önceki sezon yabancı futbolcuların oynama oranı yüzde 59,6 şeklinde kayıtlara geçmişti.

Yabancılara en fazla süre veren ekip Galatasaray

Sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, yabancı futbolcuların en fazla süre aldığı kulüp olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızlı ekipte yabancı oyuncular 23 bin 773 dakika ter döktü. Bu zaman dilimi, toplam sürenin yüzde 70,9'unu oluşturdu.

Cim-Bom'da yerli futbolcular 8 bin 907 dakika, gurbetçilerse 862 dakika forma şansı bulabildi.

Tüm kulüplerde yabancılar daha fazla görev yaptı

Ligdeki 19 kulübün hepsinde yabancı futbolcular, yerlilerden daha fazla süre aldı.

Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa, 23 bin 206 dakikayla yabancılara en fazla süre veren ekip konumunda.

Klasmanda 23 bin 167 dakikayla Fatih Karagümrük üçüncü sırada yer alırken, 22 bin 54 dakikayla Trabzonspor beşinci, 21 bin 444 dakikayla Beşiktaş yedinci, 19 bin 856 dakikayla Fenerbahçe onuncu sırada bulunuyor.

Yerliler en fazla Ümraniyespor'da görev yaptı

Süper Lig'de yerli futbolculara en fazla şans tanıyan kulüp Ümraniyespor oldu.

İstanbul ekibinde yerli futbolcular 13 bin 643 dakika sahada kaldı.

Sezon bittiğinde küme düşmekten kurtulamayan Ümraniyespor'da yabancı futbolcular 18 bin 383 dakika süre aldı.

Sayı olarak en fazla yabancı oynatan kulüp Başakşehir

Başakşehir, Süper Lig'de sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu oynatan takım olarak ön plana çıktı.

Turuncu-lacivertli ekipte sezon boyunca 22 yabancı futbolcu forma giydi.

Bu kulvarda 20 yabancı futbolcuyla Konyaspor ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'da ise 19'ar yabancı oyuncu mücadele etti.

SÜPER LİG 2022/23 SEZONU YABANCI FUTBOLCULARIN OYNAMA YÜZDESİ 60,9 YERLİ FUTBOLCULARIN OYNAMA YÜZDESİ 29,1 GURBETÇİ FUTBOLCULARIN OYNAMA YÜZDESİ 10 KULÜP YABANCI SAYISI YABANCI SÜRESİ (dk) YERLİ SÜRESİ (dk) GURBETÇİ SÜRESİ (dk) GALATASARAY 18 23773 8907 862 KASIMPAŞA 17 23206 7856 3497 KARAGÜMRÜK 19 23167 4019 6383 KAYSERİSPOR 15 22167 6753 4581 TRABZONSPOR 18 22054 10282 2156 KONYASPOR 20 21986 11537 - BEŞİKTAŞ 19 21444 9568 2566 ANKARAGÜCÜ 19 21181 12795 595 A.DEMİRSPOR 19 20514 7967 4938 FENERBAHÇE 18 19856 9115 4418 GİRESUNSPOR 11 19838 9113 4521 ALANYASPOR 16 19406 9630 4529 SİVASSPOR 16 19294 11779 3521 BAŞAKŞEHİR 22 18875 8472 6155 ÜMRANİYESPOR 15 18383 13643 1609 ANTALYASPOR 17 18002 12628 3871 İSTANBULSPOR 18 16457 12770 4300 G.ANTEPSPOR 14 14258 5489 2001 HATAYSPOR 15 11651 7597 1491 Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023 Spor Kaynak: AA / Eyüp Karakuş Galatasaray Spor Haberler