Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu
Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Göztepe maçında ev sahibi takımda forma giyen Rey Manaj, Koray Günter ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Manja'ın sakatlığının ardından onun yerine oyuna dahil olan Veljko Simic de kısa bir süre sonra kaşındaki büyük açılma sebebiyle hastanelik oldu.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibi takımda maçın hemen başında peş peşe yaşanan sakatlıklar korkuttu.
MANAJ HASTANELİK OLDU
Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin 3. dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.
Rey Manaj'ın hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin açıldığı öğrenildi. Arnavut futbolcunun hastanede kontrolleri yapılacak ve müşahede altında tutulacak.
YERİNE GİREN SIMIC DE HASTANEYE KALDIRILDI
Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaşında büyük bir açılma olan Veljko Simic'in hastaneye götürüldüğü öğrenildi.