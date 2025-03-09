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Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

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Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Göztepe maçında ev sahibi takımda forma giyen Rey Manaj, Koray Günter ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Manja'ın sakatlığının ardından onun yerine oyuna dahil olan Veljko Simic de kısa bir süre sonra kaşındaki büyük açılma sebebiyle hastanelik oldu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibi takımda maçın hemen başında peş peşe yaşanan sakatlıklar korkuttu.

MANAJ HASTANELİK OLDU

Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin 3. dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Rey Manaj'ın hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin açıldığı öğrenildi. Arnavut futbolcunun hastanede kontrolleri yapılacak ve müşahede altında tutulacak.

Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik olduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

YERİNE GİREN SIMIC DE HASTANEYE KALDIRILDI

Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaşında büyük bir açılma olan Veljko Simic'in hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik olduGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJY TAM ORS ÇOC:

Barış Alper den daha da beter ol

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Barış alperin ahı tutmuş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
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