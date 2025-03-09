Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibi takımda maçın hemen başında peş peşe yaşanan sakatlıklar korkuttu.

MANAJ HASTANELİK OLDU

Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin 3. dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Rey Manaj'ın hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin açıldığı öğrenildi. Arnavut futbolcunun hastanede kontrolleri yapılacak ve müşahede altında tutulacak.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

YERİNE GİREN SIMIC DE HASTANEYE KALDIRILDI

Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaşında büyük bir açılma olan Veljko Simic'in hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS