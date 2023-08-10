Süper Lig'de Kayserispor'un ilk maçını Halil Umut Meler yönetecek
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Süper Lig'in 2023-2024 futbol sezonunda Kayserispor'un Galatasaray ile oynayacağı maçı Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de Kayserispor'un ilk maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de 2023-2024 futbol sezonu yarın oynanacak Trabzonspor ile Antalyaspor maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. Ligin ilk haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Kayserispor'un maçını Halil Umut Meler yönetecek. 12 Ağustos 2022 Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumunda saat 21.45'de başlayacak maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi de Burak Şeker olarak belirlendi. Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlar ve hakemleri şunlar:
Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Kasımpaşa-Ankaragücü: Bahattin Şimşek
Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan
Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler
Pendikspor-Hatayspor: Çağdaş Altay
Sivasspor-Samsunspor: Murat Erdoğan
Adana Demirspor-Ç. Rizespor: Ümit Öztürk
Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
Alanyaspor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar - KAYSERİ