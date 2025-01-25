Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında yaşanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Kayserispor'da Bahoken, yaşanan tartışma sonrası takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulundu.

KIRMIZI YEDİ

Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi. Kayserispor, Bahoken'in 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kayserispor'da teknik heyet bu karara büyük tepki gösterdi.

İşte o anlar;

AKILLARA KEREM-MARCAO KAVGASI GELDİ

Galatasaray'ın 2021/22 sezonunda Giresunspor ile oynadığı mücadelede Kerem Aktürkoğlu ve Marcao da benzer bir tartışma yaşanmış ve takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunan Marcao, kırmızı kart görmüştü. Federasyon, takım arkadaşına vurak Brezilyalı futbolcuya 8 maç men cezası vermişti.