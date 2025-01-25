Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta, Kayserisporlu Bahoken'in takım arkadaşı Cardoso'ya vurdu. Olayın ardından Bahoken'e hakem Burak Pakkan tarafından kırmızı kart gösterildi. Bu olay sonrası Kayserispor 25. dakikada 10 kişi kalmak zorunda kaldı. Teknik heyetin bu karara tepkisi büyüktü.
Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında yaşanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Kayserispor'da Bahoken, yaşanan tartışma sonrası takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulundu.
KIRMIZI YEDİ
Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi. Kayserispor, Bahoken'in 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kayserispor'da teknik heyet bu karara büyük tepki gösterdi.
İşte o anlar;
AKILLARA KEREM-MARCAO KAVGASI GELDİ
Galatasaray'ın 2021/22 sezonunda Giresunspor ile oynadığı mücadelede Kerem Aktürkoğlu ve Marcao da benzer bir tartışma yaşanmış ve takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunan Marcao, kırmızı kart görmüştü. Federasyon, takım arkadaşına vurak Brezilyalı futbolcuya 8 maç men cezası vermişti.