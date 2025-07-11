Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu

TrendyolLig'de 8 Ağustos Cuma günü başlayan 2025-26 sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak maçların programları açıklandı.

Ligin açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray 8 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Fenerbahçe ise ligin ilk mücadelesinde 9 Ağustos Cumartesi günü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise 10 Ağustos Pazar günü Kayserispor deplasmanında olacak.

Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı şöyle:

1'İNCİ HAFTA

8 AĞUSTOS CUMA

21.30 Gaziantep FK – Galatasaray

9 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Samsunspor – Gençlerbirliği

21.30 Antalyaspor – Kasımpaşa

21.30 Fenerbahçe – Alanyaspor

10 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Eyüpspor – Konyaspor

19.00 Çaykur Rizespor – Göztepe

21.30 Fatih Karagümrük – Başakşehir FK

21.30 Kayserispor – Beşiktaş

11 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Trabzonspor – Kocaelispor

2'NCİ HAFTA

15 AĞUSTOS CUMA

21.30 Galatasaray – Fatih Karagümrük

16 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Kocaelispor - Samsunspor

21.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor

21.30 Göztepe – Fenerbahçe

17 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Konyaspor – Gaziantep FK

19.00 Gençlerbirliği – Antalyaspor

21.30 Başakşehir FK – Kayserispor

21.30 Beşiktaş – Eyüpspor

18 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor