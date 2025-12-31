Haberler

Süper Lig'de hoca değişim rekoru kırıldı

2025 yılında Süper Lig'deki teknik direktör sirkülasyonu zirve yaptı. Yıl boyunca 17 kulüp, geçici isimler hariç tam 31 teknik adamla yollarını ayırdı. Bu değişimler, Türkiye'yi Avrupa'nın en çok teknik direktör değiştiren ülkesi konumuna getirdi. Sezonun ilk yarısında gerçekleşen 16 ayrılık, son iki sezonun rekorunu egale etti. Ligde görev süresi 1 yılı aşan yalnızca 3 teknik direktör bulunuyor. Süper Lig'deki bu hızlı değişim, Avrupa'nın 5 büyük ligini geride bıraktı.

Süper Lig'de teknik direktör sirkülasyonu 2025'te zirve yaptı. Yıl boyunca 17 kulüp, geçici isimler hariç tam 31 teknik adamla yollarını ayırdı. İlk devrede ulaşılan 16 ayrılık ise son iki sezonun rekorunu yakalarken, Türkiye Avrupa'nın da ilk sırasında yer aldı.

SÜPER LİG'DE HOCA DEĞİŞİMİ REKOR KIRDI

Süper Lig'de teknik direktör değişimleri hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılında 17 kulüp, geçici teknik adamlar hariç 31 çalıştırıcıyla yol ayrımına gitti. Bu ayrılıkların 23'ünün yerli, 8'inin yabancı teknik adam olması dikkat çekti.

İLK DEVREDE 16 AYRILIK: SON 2 SEZON YAKALANDI

2025-26 sezonunun ilk yarısında 16 teknik direktörle yolların ayrılmasıyla birlikte, son iki sezondaki değişim sayısı egale edildi. Ayrılıkların yüzde 51'inin sezonun ilk devresinde gerçekleşmesi, Süper Lig'deki istikrarsızlığın boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

4 KULÜP BAŞI ÇEKTİ: İKİŞER HOCA GÖNDERDİLER

Teknik direktör ayrılığında Gaziantep FK, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Karagümrük öne çıktı. Bu dört kulübün ikişer teknik adamla yollarını ayırarak değişim tablosunun başını çektiği belirtildi.

EN KISA SÜRE: 37 GÜN

Teknik direktörlerin görev sürelerine bakıldığında, Gençlerbirliği'nde sadece 37 gün görevde kalan Volkan Demirel, en kısa süre çalışan isim olarak kayıtlara geçti.

1 YILI AŞAN SADECE 3 HOCA VAR

Ligde görev süresi 1 yılı aşan yalnızca 3 teknik direktör bulunuyor. Bu isimler; Galatasaray'da 3 yıl 5 aydır görev yapan Okan Buruk, Göztepe'de 2 yıl 1 aydır çalışan Stanimir Stoilov ve Samsunspor'da 1 yıl 5 aydır görevde olan Thomas Reis.

AVRUPA'DA ZİRVE: 5 BÜYÜK LİGİ TEK BAŞINA GEÇTİ

Süper Lig'deki teknik direktör ayrılıkları Avrupa'da da dikkat çekti. İlk yarıda 16 ayrılıkla 5 büyük lig arasında ilk sırada yer alan Türkiye'nin; Bundesliga (5), Premier Lig (4), La Liga (4), Serie A (4) ve Ligue 1'i (2) toplamda geride bıraktığı ifade edildi.

SÜPER LİG'DE HOCA SİRKÜLASYONU: AYRILAN İSİMLER

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında yolların ayrıldığı bazı teknik direktörler ve takımları şu şekilde sıralandı:

Onur Can (Karagümrük), Erol Bulut (Antalyaspor), Burak Yılmaz (Gaziantep FK), Volkan Demirel (Gençlerbirliği), Şota Arveladze (Kasımpaşa), İlhan Palut (Çaykur Rizespor), Recep Uçar (Konyaspor), Marcel Licka (Fatih Karagümrük), Hüseyin Eroğlu (Gençlerbirliği), Emre Belözoğlu (Antalyaspor), Markus Gisdol (Kayserispor), Selçuk Şahin (Eyüpspor), Çağdaş Atan (Başakşehir), Jose Mourinho (Fenerbahçe), Solskjaer (Beşiktaş), İsmet Taşdemir (Gaziantep FK).

