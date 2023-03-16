Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Adebayor'un yaşadığı malikaneyi görenler gözlerine inanamadı

Geçtiğimiz yıllarda Başakşehir ve Kayserispor formaları giyen Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor'un Gana'daki evi ve araç filosu görenlerin ağzını açık bıraktı. Oldukça lüks bir hayat süren futbolcunun evinin içerisinde yüzme havuzu, spor ve sinema salonu bulunuyor. Öte yandan araba koleksiyonları bulunan yıldızın yaşam standartları görenleri bir hayli şaşırtıyor.

Süper Lig kiplerinden Başakşehir ve Kayseri spor formalarını da terleten Adebayor, Türkiye'den ayrıldıktan sonra ülkesinin Semassi takımında forma giymeye başladı. Başarılı futbolcunun yaşamış olduğu lüks hayat İngiliz basını başta olmak üzere bir çok insanın dikkatini çekiyor.

BASIN BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Adebayor hayatında ülkesi Gana'nın Accra kentinde devam ediyor. İngiliz basını Togolu yıldızın muhteşem malikanesine büyük ilgi gösteriyor. Adebayor'un malikanesinin içerisinde bir adet açık yüzme havuzu bulunuyor.

"BU EV LÜKSTEN DAHA FAZLASINI TEMSİL EDİYOR"

Adebayor eviyle ilgili yaptığı bir paylaşımda, "Bu ev lüksten daha fazlasını temsil ediyor. Sıkı çalışma, disiplin ve daha yüksek bir güce inanarak her şeyin mümkün olduğunu hatırlatıyor. Hikayem size, ne kadar büyük görünürlerse görünsünler hayallerinizden vazgeçmemeniz için ilham versin." ifadelerine yer verdi.

HEM SİNEMA HEM SPOR SALONU VAR

Sinema hayranı olan Adebayor'un lüks evinde deri koltuklarla dizayn edilmiş bir sinema salonu bulunuyor. Evin içinde yer alan tam donanımlı spor salonu, Togolu yıldızın kendisini formda tutmasına olanak sağlıyor.

ARABA KOLEKSİYONU

39 yaşındaki tecrübeli yıldız Adebayor, tam bir araba koleksiyoneri. Koleksiyonun en değerli parçası, siyah ve altın rengindeki Rolls-Royce. Togolu yıldızın en sevdiği aracının ise üç tekerlekli motosikleti olduğu biliniyor.