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Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor Beraberlikte 1-1 Kaldı

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor Beraberlikte 1-1 Kaldı
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Trendyol Süper Lig 19. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor karşılaşması, her iki takımın da birer gol atmasıyla 1-1 sonuçlandı. İlk yarıda Diack'ın kendi kalesine attığı golle Rizespor öne geçti, Boutobba'nın eşitliği sağlayan golü ise Hatayspor'a geldi.

Stat: Mersin

Hakemler: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Özcan Sultanoğlu

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Calvo, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Diack, Boutobba, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar

Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov, Mocsi, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe

Goller: Dk. 14 Diack (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor), Dk. 23 Boutobba (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornere iyi yükselen Papanikolaou'nun kafa vuruşunu kaleci Erce Kardeşler altıpas içerisine çeldi. Topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak Diack'a çarparak ağlarla buluşsa da hakem ofsayt gerekçesiyle orta noktayı göstermedi.

14. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR'ın pozisyonun ofsayt olmadığını belirlemesinin ardından golü geçerli saydı: 0-1.

21. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Varesanovic, açısını kaybedince topu Ghezzal'a çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu önledi.

23. dakikada Atakaş Hatayspor skoru 1-1 yaptı. Kerim Alıcı'nın savunmanın arkasına gönderdiği topla kaleciyle karşı karşıya kalan Boutobba, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada ceza sahası dışında Çaykur Rizesporlu iki oyuncuyu geçen Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza yayından sert vuruşunda, top az farkla auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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