Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı - Haberler

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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) VOLKAN BAYARSLAN

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat) KADİR SAĞLAM

19 MART CUMARTESİ:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Yeni Malatya) ALİ ŞANSALAN

16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel) ZORBAY KÜÇÜK

16.00 Adana Demirspor- M edipol Başakşehir (Yeni Adana) YAŞAR KEMAL UĞURLU

19.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor (Vodafone Park) YASİN KOL

20 MART PAZAR:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor (Antalya) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

13.30 Demir Grup Sivasspor - Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN

16.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Kalyon) ARDA KARDEŞLER

19.00 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, Mart, Spor, Haberler

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