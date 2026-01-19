Haberler

Süper Lig'de 18. hafta görünümü

Süper Lig'de 18. hafta görünümü
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek puan farkını 1'e indirdi. Trabzonspor, Kocaelispor'u 2-1 yenerek galibiyet serisine devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile berabere kalırken, Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'u mağlup etti ve zirvede puan farkı 1'e indi.

Trendyol Süper Lig'in 2. yarısı 17 Ocak Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla başlarken, kapanış gününde 3 maç yapıldı. Lider Galatasaray, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan birer golle tamamlanırken, sarı-kırmızılılar bu sezonki 4. beraberliğini aldı. Fenerbahçe ise konuk olduğu Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrıldı. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, puanını 42'ye yükseltti. Ligin namağlup tek takımı olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada puan farkını 1'e indirdi.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yendi ve 2 maç sonra galibiyete uzandı. Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 38'e çıkardı ve 3. basamakta yer aldı.

Haftanın kapanış gününde oynayan Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3 golle geçerken, Beşiktaş ise galibiyeti uzatma dakikalarında bulduğu golle aldı.

Ligde 18. hafta maçları ve sonuçları:

Başakşehir - Fatih Karagümrük: 2-1

Galatasaray - Gaziantep FK: 1-1

Kasımpaşa - Antalyaspor: 0-0

Gençlerbirliği - Samsunspor: 1-1

Kocaelispor - Trabzonspor: 1-2

Alanyaspor - Fenerbahçe: 2-3

Konyaspor - Eyüpspor: 1-2

Beşiktaş - Kayserispor: 1-0

Göztepe - Çaykur Rizespor: 3-1 - İSTANBUL

