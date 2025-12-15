Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçlar sonucunda Galatasaray, liderliğini sürdürürken Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 yenerek ikinci sıraya yükseldi. Üçüncülükteki Trabzonspor, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, müsabakayı 4-0 kazandı.

Ligde 16. haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider giren Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 39'a çıkartarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, Konyaspor galibiyetiyle 36 puana yükseldi ve ikincilik koltuğuna oturdu.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada karşılaşan Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci giren bordo-mavili ekip, rakibinin 4 puan gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi.

Üst sıraları zorlayan takımlardan Samsunspor, RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilirken, Göztepe ise Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Sonuçlar

Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 0-0

Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 3-0

Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: 1-4

Gaziantep FK-Göztepe: 0-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: 1-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 3-3

Samsunspor-RAMS Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 4-0

Puan durumu

Ligde 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY16123136122439
2.FENERBAHÇE16106036142236
3.TRABZONSPOR16105130161435
4.GÖZTEPE168531991029
5.BEŞİKTAŞ167542922726
6.SAMSUNSPOR166732218425
7.GAZİANTEP FK166552325-223
8.RAMS BAŞAKŞEHİR165562217520
9.KOCAELİSPOR165561316-320
10.CORENDON ALANYASPOR163941415-118
11.ÇAYKUR RİZESPOR164662023-318
12.TÜMOSAN KONYASPOR164482028-816
13.GENÇLERBİRLİĞİ164391721-415
14.KASIMPAŞA163671421-715
15.HESAP.COM ANTALYASPOR164391529-1415
16.ZECORNER KAYSERİSPOR162861532-1714
17.İKAS EYÜPSPOR163491021-1113
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK1623111430-169

İlk yarının son hafta programı

Trendyol Süper Lig'de gelecek haftanın ardından devre arasına girilecek.

Ligde ilk yarının son hafta programı şöyle:

19 Aralık Cuma:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (TURKA Araç Muayene Kocaeli)

20 Aralık Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

