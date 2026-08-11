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Süper Lig'de Yeni Sezon: Galatasaray ile Çorum FK Açılış Maçında Karşılaşacak

Süper Lig'de Yeni Sezon: Galatasaray ile Çorum FK Açılış Maçında Karşılaşacak
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Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu, 14 Ağustos Cuma günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Çorum FK maçıyla başlayacak. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, ligin açılışında son şampiyon Galatasaray'a konuk olacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu başlıyor. Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Arca Çorum FK, ligdeki ilk sınavında son şampiyon Galatasaray'a konuk olacak. Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak karşılaşma, 14 Ağustos Cuma günü RAMS Park'ta futbolseverlerle buluşacak.

Trendyol Süper Lig'de heyacan başlıyor. Ligin açılış maçında Galatasaray, ligin yeni takımlarından Çorumspor'u sahasında ağırlacak. 14 Ağustos Cuma günü RAMS Park'ta heyecanın start alacağı karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

1'inci Lig play-off finalinde, Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, 7 yıl içerisinde 3'üncü Lig'den Süper Lig'e yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Süper Lig'deki ilk sezonuna son şampiyon Galatasaray karşısında başlayacak olan Çorum FK, zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Evinde sezona galibiyetle başlamak isteyen Galatasaray da karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray, Çorum FK karşılaşmasına yönelik çalışmalarını maç gününe kadar sürdürecek. Süper Lig tarihindeki ilk maçına çıkacak Çorum FK ile son şampiyon Galatasaray arasındaki mücadele, sezonun açılış karşılaşmalarından biri olacak.

Süper Lig'de 1. haftanın programı şöyle:

14 Ağustos 2026 – Cuma

21.30: Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos 2026 – Cumartesi

19.00: Kasımpaşa - Trabzonspor

19.00: Konyaspor - Çaykur Rizespor

21.30: Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.30: Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

16 Ağustos 2026 – Pazar

19.00: Rams Başakşehir - Kocaelispor

21.30: Beşiktaş - Eyüpspor

21.30: Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

17 Ağustos 2026 – Pazartesi

21.30: Samsunspor - Göztepe

Kaynak: ANKA
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