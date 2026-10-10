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Süper Lig 7. haftasında Alanyaspor ile Erzurumspor FK'nın ilk yarısı golsüz bitti

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Süper Lig 7. haftasında Alanyaspor ile Erzurumspor FK'nın ilk yarısı golsüz bitti
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Erzurumspor FK ile karşılaşıyor; mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İlk yarıda Erzurumspor FK'da Eren Tozlu ve Orhan Ovacıklı sarı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Baiye'nin şutunu, kaleci Victor topu iki hamlede kontrol etti.

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Duarte'nin ceza sahası dışından çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

32. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen İbrahim Kaya'nın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang, Ivan Cedric

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Hagi, Meschack, Arda Usluoğlu, Fernandes, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Rodrguez, Owusu, Baiye, Miguel Cardoso, Eren Tozlu

Yedekler: Orbanic, Ebosele, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Diabate, Emirhan Acar, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Akhundzade, Mustafa Fettahoğlu

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarı kartlar: Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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