Süper Lig 7. haftasında Alanyaspor ile Erzurumspor FK'nın ilk yarısı golsüz bitti

Süper Lig 7. haftasında Alanyaspor ile Erzurumspor FK'nın ilk yarısı golsüz bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Erzurumspor FK ile karşılaşıyor; mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İlk yarıda Erzurumspor FK'da Eren Tozlu ve Orhan Ovacıklı sarı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Baiye'nin şutunu, kaleci Victor topu iki hamlede kontrol etti.
9. dakikada sol kanatta topla buluşan Duarte'nin ceza sahası dışından çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
32. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen İbrahim Kaya'nın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang, Ivan Cedric
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Hagi, Meschack, Arda Usluoğlu, Fernandes, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Joao Pereira
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Rodrguez, Owusu, Baiye, Miguel Cardoso, Eren Tozlu
Yedekler: Orbanic, Ebosele, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Diabate, Emirhan Acar, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Akhundzade, Mustafa Fettahoğlu
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Sarı kartlar: Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)