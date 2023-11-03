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Resmen öne çekildi! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı yeni tarih

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihinin değiştirildiğini duyurdu. Daha önce 30 Aralık 2023 olarak belirlenen maçın tarihi, 29 Aralık 2023'e alındı.