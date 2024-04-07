Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi kamerada

Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı yarıda kaldı. U19 ile sahaya çıkan Fenerbahçe, 2. dakikada sahadan çekildi. O anlarda ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükekşi'nin tribünlerde gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı. 3 Nisan'da Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıktı.

ICARDI 1. DAKİKADA GOL ATTI, FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLDİ

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçerken, golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi. Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'NİN GÜLÜMSEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

O anlarda ise tribünde bulunan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile maçı seyreden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gülümsediği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.