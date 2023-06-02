Sultangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Sultangazi Belediyesi'nin, 7-18 yaş arası çocuklar için düzenlediği yaz spor okullarının kayıtları başladı. Çocukların 17 farklı branşta eğitim alabileceği yaz spor okullarına ilk gün 3 bin öğrencinin başvuruda bulunduğu belirtildi.

Çocukların yaz aylarında hem spor yapmalarını hem de eğlenceli vakit geçirmelerini amaçlayan yaz spor okullarında 17 farklı branşta eğitim verilecek. Yaz spor okulları, çocukların spor yaparak gelişimlerine katkıda bulunmayı ve yetenekli oldukları bir spor dalında gelişmelerini sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Yaz spor okullarına her yıl binlerce öğrenci kayıt yaptırdığı bilgisi verilirken, başarılı olan öğrenciler de daha sonra Spor Akademileri'nde yetenekli oldukları dallarda eğitim alma imkanına kavuşuyor.

Yaz spor okullarına kaydolmak isteyen 7-18 yaş arası çocuklar, 1-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Sultangazi Belediyesi'nin internet sitesinden kayıt yaptırabilecek.

"ÇOCUKLARIMIZI YAZ SPOR OKULLARIMIZA BEKLİYORUZ"

Ailelere çocuklarını yaz spor okullarına kaydettirmeleri çağrısı yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Spor yapmanın, çocuklarımızın gelişimlerine çok büyük faydaları var. Odaklanmayı sağlanması, sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmak konusundaki faydaları ve en önemlisi sağladığı motivasyonla çocuklarımızın gelişimine katkı veriyor. Biz hem Spor Akademilerimiz hem de yaz spor okullarımızla bugüne kadar ilçemizde binlerce öğrencimize eğitim verdik. Bunun meyvelerini de topluyoruz. Spor kulübümüzle, 2022 yılında ulusal ve uluslararası alanda yapılan müsabakalarda 286 madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadık. Geleceğin şampiyonlarının Sultangazi'de yetiştiriyoruz. Bu yaz da ilçemizdeki çocuklarımızı Yaz Spor Okullarımıza bekliyoruz" dedi.

17 FARKLI BRANŞTA SPOR İMKANI

Kayıt olan çocuklar, basketbol, okçuluk, geleneksel okçuluk, tenis, bocce, geleneksel güreşler, voleybol, badminton, masa tenisi, taekwondo, karate, kick boks, wushu kung-fu, güreş, judo, açık yüzme havuzu ve e-spor branşlarında eğitim alabilecekler.