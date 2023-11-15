Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcuları Madalyalarla Döndü

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'ndan 3 madalya ile döndü. Bir sporcu gümüş madalya, 2 sporcu bronz madalya kazandı. Başkan Abdurrahman Dursun, Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek sporculara başarılar diledi.

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Balıkesir'de gerçekleşen Türkiye Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'ndan eve 3 madalyayla döndü. Bir sporcu ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, 2 sporcu üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, derece alarak ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek sporculara başarılar diledi.

Sultangazi ilçesinin sportif faaliyetlerle anılmasına özen gösteren, sağlıklı nesillerin yetişmesi için gençleri spora teşvik eden Sultangazi Belediyesi, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, bu kez karatede güzel başarılar elde ederek tüm ilçeyi gururlandırdı.

Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'na katılan Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından 3 isim dereceye girmeyi başardı. Ümit Erkekler Türkiye İkincisi Yağızcan Uzer gümüş, Ümit Erkekler Türkiye Üçüncüsü Erkan Akköse ile Ümit Kadınlar Türkiye Üçüncüsü Berrak Nur Şahin ise bronz madalyanın sahibi oldu.Dereceye giren sporculardan Yağızcan Uzer ve Berrak Nur Şahin 17-19 Kasım tarihlerinde Slovenya'da gerçekleştirilecek Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi milli takımda temsil edecek.

"Sultangazi ilçemizden geleceğin yıldızları çıkacak"

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Spora ve sporcuya destek veren bir anlayışla ilçemizden geleceğin yıldızları çıksın diye gayret gösteriyoruz. Gençlerimiz de aldıkları başarılarla her defasında bizleri daha da gururlandırıyorlar. Çok çalışarak ve büyük özveri göstererek ilçemizden daha fazla şampiyon çıkaracağız. Biz gençlerimize inanıyoruz. Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi milli takımımızda temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum, Allah utandırmasın" diye konuştu. - İSTANBUL