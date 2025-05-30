Sultanbeyli'de Eğitim Başarı Ödülü Töreni Düzenlendi

Sultanbeyli'de Eğitim Başarı Ödülü Töreni Düzenlendi
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Sultanbeyli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Eğitim Başarı Ödülü Töreni'nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni spor tesisleri yapacaklarını açıkladı. Törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

SULTANBEYLİ Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Eğitim Başarı Ödülü Töreni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sultanbeyli Belediyemizle birlikte yeni spor tesisleri, futbol sahaları yapacağız. Sultanbeyli, gençlik ve sporun merkezlerinden biri olacak. Pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak." dedi.

Sultanbeyli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Eğitim Başarı Ödülü Töreni' Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törene; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

BAKAN BAK: YENİ SPOR TESİSLERİ KAZANDIRACAĞIZ

Programda yaptığı konuşmada, Sultanbeyli'ye yönelik gençlik ve spor yatırımlarını artıracaklarını belirten Bakan Bak, "Ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden sporcularımızı ve onları yetiştiren hocalarımızı kutluyorum. Belediye Başkanımızın gençlik ve spor alanındaki projelerini destekliyoruz. Sultanbeyli'ye güzel tesisler yapacağız, futbol sahaları yapacağız. Her şey gençlerimiz için. Hem sporcu sayımızı artıracağız hem de sporcularımızın gelişmesini teşvik edeceğiz. Yapacağımız yatırımlarla Sultanbeyli, gençlik ve sporun merkez adreslerinden biri olacak. Pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

TOMBAŞ: MAHALLERE YENİ SPOR TESİSLERİ YAPACAĞIZ

Eğitim ve spor projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "İstanbul'un en genç nüfusa sahip olan ilçelerinden biriyiz. Gençlerin hayalleri, umutları var. Biz de onların hayallerini gerçekleştirme yolculuğunda desteklemek için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ödül törenimizde, ulusal ve uluslararası çapta derece elde eden öğrencilerimizi kutluyorum. Destekleri için kıymetli Bakanımız Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı sunuyorum. Bakanlığımızın da desteğiyle yeni spor kompleksimizin inşaatına başladık. Mahallelerimize de mini spor tesisleri projesini hayata geçirdik. Gençlerimizin, çocuklarımızın; eğitim ve spor başta olmak üzere her alanda başarılı olması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından bireysel ve takım halinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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