Sude Yaren Uzunçavdar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Münih'te devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar 73 kiloda finalde Belçikalı Sarah Haari'ye yenilerek gümüş madalya elde etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, ona moral verirken, Hatice Kübra İlgün de kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

ALMANYA'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sarah Haari'ye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

BMW Park'ta devam eden şampiyonanın üçüncü gününde Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar 73 kiloda tatamiye çıktı. Son 16 turunda Moldova'dan Loredana Porcescu'yu eleyen Sude, çeyrek finalde Karadağ'dan Andela Berisaj'u mağlup etti. Yarı finalde Büyük Britanya'dan Rebecda McGowan'ı 2-1 yenen 20 yaşındaki milli sporcu, finalde Belçikalı Sarah Haari karşısında maçı 2-0 kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, gözyaşlarına hakim olamayan Sude Yaren Uzunçavdar'ı teselli etti. Yerlikaya, "İnşallah bu durum olimpiyata vesile olur. Sabır göster ve sabırla çalışamaya devam et. Hepimiz arkandayız, Türk milletinin duası seninle. Cumhurbaşkanımız da seni destekliyor. Sen bu hırsla çalışmaya devam et. Şampiyonadan boş dönmedin. Rabbim de altın nasip edecektir inşallah. Tam eşikten döndün, bu da bir tecrübe olacak. Bu nazarlık olsun, güzel günler bizim olacak" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar ise Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya "Orada 3 puanı aldım ama hakemler vermedi. Destekleriniz için teşekkür ederim. İnşallah daha iyi şekilde telafi edeceğim" diyerek teşekkür etti.

Öte yandan madalya töreninde Milli sporcunun madalyasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya takdim etti.

HATİCE KÜBRA İLGÜN'DEN BRONZ MADALYA

Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı. Son 16 turunda Litvanya'dan Gerda Meistininkaite'yi yenen Hatice Kübra, çeyrek finalde Polonya'dan Nikol Lisowska'yı saf dışı bıraktı. Yarı finalde iki numaralı seribaşı olan Belaruslu Yuliya Vitko'ya 2-0 yenilen Hatice Kübra İlgün, finale kalma şansını kullanamadı ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı. Daha öne Avrupa şampiyonalarında bir altın, iki gümüş madalyası olan milli sporcu, bu seviyede 4'üncü madalyasını elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
