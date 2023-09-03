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Sudan ucuz transfer! David Luiz, Beşiktaş'a imzayı atıyor

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Beşiktaş, stoper takviyesi için David Luiz'i gündemine aldı. Brezilyalı futbolcu, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi. Beşiktaş, transferi gerçekleştirmesi halinde Luiz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve futbolcuya 500 bin euro imza parası ile 2 milyon euro maaş teklif edecek.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta stoper takviyesi için sürpriz gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübe önerilen son isim Brezilyalı stoper David Luiz.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

BeIN Sports'ta yer alan habere göre, Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen oyuncu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Oyuncunun durumunu araştıran Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi halinde David Luiz ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. 36 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 500 bin euro, maaş olarak ise 2 milyon euro verilecek.

Sudan ucuz transfer! David Luiz, Beşiktaş'a imzayı atıyor

BONSERVİS BEDELİ YOK

Transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, Flamengo'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. David Luiz'in Flamengo ile olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

Sudan ucuz transfer! David Luiz, Beşiktaş'a imzayı atıyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

David Luiz Flamengo Beşiktaş Spor Haberler

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