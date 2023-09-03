Sudan ucuz transfer! David Luiz, Beşiktaş'a imzayı atıyor

Beşiktaş, stoper takviyesi için David Luiz'i gündemine aldı. Brezilyalı futbolcu, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi. Beşiktaş, transferi gerçekleştirmesi halinde Luiz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve futbolcuya 500 bin euro imza parası ile 2 milyon euro maaş teklif edecek.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta stoper takviyesi için sürpriz gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübe önerilen son isim Brezilyalı stoper David Luiz.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

BeIN Sports'ta yer alan habere göre, Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen oyuncu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Oyuncunun durumunu araştıran Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi halinde David Luiz ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. 36 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 500 bin euro, maaş olarak ise 2 milyon euro verilecek.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, Flamengo'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. David Luiz'in Flamengo ile olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.