Sudan ucuz transfer! David Luiz, Beşiktaş'a imzayı atıyor
Beşiktaş, stoper takviyesi için David Luiz'i gündemine aldı. Brezilyalı futbolcu, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi. Beşiktaş, transferi gerçekleştirmesi halinde Luiz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve futbolcuya 500 bin euro imza parası ile 2 milyon euro maaş teklif edecek.
Süper Lig devi Beşiktaş'ta stoper takviyesi için sürpriz gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübe önerilen son isim Brezilyalı stoper David Luiz.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
BeIN Sports'ta yer alan habere göre, Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen oyuncu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Oyuncunun durumunu araştıran Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi halinde David Luiz ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. 36 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 500 bin euro, maaş olarak ise 2 milyon euro verilecek.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, Flamengo'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. David Luiz'in Flamengo ile olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.