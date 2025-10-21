Sudan ucuz maç bileti! Antalyaspor'dan taraftarına büyük jest

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Antalyaspor, 10. haftada RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, Corendon Airlines Park'ta oynanacak maçta taraftarlarına büyük bir jest yaparak maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

BİLETLER 7 LİRA

Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçı bilet fiyatlarının Antalya şehrinin de plaka kodundan da esinlenerek 7 lira olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir Passolig'i bulunan futbolseverler hariç herkes tüm kategori biletlerini 7 TL'den satın alabilecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Açıklamada, RAMS Başakşehir maçı biletlerinin 22 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'da satışa çıkacağı belirtildi. Antalyaspor ile RAMS Başakşehir26 Ekim Pazar günü, saat 14.30'da kozlarını paylaşacak.