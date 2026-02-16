Suçlama çok vahim! ''İlk 11'i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor'' iddiası

Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen yapay zeka, Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Soçhi'nin eski genel direktörünün, kulübün eski teknik direktörü Robert Moreno'yu kararlarını yapay zeka yardımıyla almakla suçlamasıyla futbol gündemine taşındı.

YAPAY ZEKA FUTBOLU DA SARDI

Günlük hayatın "yeni normali" olarak görülen yapay zeka, adeta "cepteki asistan" rolüyle yaşamın birçok alanına nüfuz etmiş durumda. Bilgiye hızlı erişim imkanı sunarak büyük bir dönüşüm yaratan yapay zeka, yalnızca veriyi depolamakla kalmayıp onu stratejik kararların parçası haline getirdi. Başlangıçta hayranlıkla karşılanan bu gelişme, zamanla bazı kesimlerin iş süreçlerini yapay zekayla yürütme eğilimini de beraberinde getirdi.

Bir kesim yapay zeka kullanımını faydalı ve çağa ayak uydurma olarak görürken kimi çevreler bunun insanları tembelleştirdiği görüşünü savundu. Yapay zekanın iş hayatında yoğun kullanımının etik olup olmadığı çokça ele alınan konulardan biri haline geldi ve bunlardan biri de futbol.

ORLOV'DAN ÇOK KONUŞULAN YAPAY ZEKA İDDİASI

Basında yer alan haberlere göre, Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Soçhi'nin eski genel direktörü Andrey Orlov, kulübün eski çalıştırıcısı İspanyol teknik direktör Robert Moreno'nun takım yönetiminde Chatgpt'yi neredeyse her olayda kullandığı iddiasını ortaya attı. Orlov, İspanyol futbol adamının antrenman programları, seyahat planları, oyuncuların uyku saatleri, maç stratejileri, kadrolar, transfer tercihleri gibi birçok konuda yapay zekadan yardım aldığını öne sürdü. Moreno'nun bazı konularda yapay zeka önerilerini "tamamıyla" uyguladığını savunan Orlov, iddialarıyla spor dünyasında dikkati çekti.

MORENO İDDİALARI REDDETTİ

İspanyol teknik direktör Robert Moreno hakkındaki iddialara ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu. Moreno, kulüpten ayrıldığı tarihte Orlov'un artık FK Soçhi'de görev yapmadığını vurgulayarak "Maçlara hazırlanırken, ilk 11'i belirlerken ya da oyuncu seçimi yaparken hiçbir zaman ChatGPT ya da başka herhangi bir yapay zeka aracı kullanmadım." dedi.

''TÜM KARARLARI BİZ ALIYORUZ''

"Günümüzün her modern profesyonel teknik ekibi gibi, bilgiyi düzenlemek amacıyla standart performans yazılımları, video analizleri ve veri taraması (data scouting) kullanıyoruz." diyen Moreno, buna rağmen "sportif ve insani tüm kararların" kendisi ve ekibi tarafından alındığını vurguladı. Moreno, Orlov'un verdiği mülakatta kulüpten ayrılmasının bunlarla ilişkilendirilmediğini ve karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiğini söyledi. İspanyol teknik adam, iddiaların geçmişte yaşanan mesleki görüş ayrılıklarından kaynaklandığını ve "çalışma gerçekliğini yansıtmadığını" ifade etti.